Рязань, , 15:11 — REGNUM

Орнитологи научной лаборатории эволюционной экологии Рязанского государственного университета (РГУ) посоветовали не забирать домой птенцов ушастых сов, которых можно встретить в городе. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба вуза.

В Рязани чаще всего можно увидеть именно ушастых сов, отмечают специалисты, птицы терпимо относятся к человеку и могут обитать даже вблизи жилых домов. Совиное семейство видели в городе недалеко от Театра юного зрителя, в лесопарке и некоторых микрорайонах.

«Если совёнок оказался на земле, нужно посадить его на дерево. Забирать домой такого малыша, надеясь выпустить на волю позже, будет ошибкой», — отмечают учёные.

Совёнок не сможет потом жить в природе, потому что не умеет находить себе пищу, он попросту погибнет. Оставлять себе раненых совят тоже не лучшая идея, их могут выходить только сотрудники специальных центров.

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