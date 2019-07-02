Симферополь, 2 июля 2019, 15:03 — REGNUM
Крымские курортные города Евпаторию и Саки объединят общей набережной. Об этом 2 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета крымского Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что с начала 2019 года полуостров посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году. При этом более 200 тысяч туристов, отметил он, прибыли с Украины.