Симферополь, , 15:03 — REGNUM

Крымские курортные города Евпаторию и Саки объединят общей набережной. Об этом 2 июля на пресс-конференции в Симферополе заявил председатель комитета крымского Госсовета РК по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк.

«Сейчас идут работы по строительству набережных в городах Саки и Евпатория, которые со временем объединятся в единую набережную. Там будут созданы новые пляжные территории, а также берегоукрепительные сооружения», — отметил Черняк.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Сергей Аксёнов заявил, что с начала 2019 года полуостров посетили более 2 миллионов 200 тысяч туристов, что на 11% больше, чем в 2018 году. При этом более 200 тысяч туристов, отметил он, прибыли с Украины.

Об этом: В Крыму заявили о наплыве туристов с Украины