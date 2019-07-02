Москва, , 15:01 — REGNUM

Расследование уголовного дела, главными фигурантом в котором являлся журналист Иван Голунов, продолжается. Об этом сообщил официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной.

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Он уточнил, что изначально было возбуждено два уголовных дела: в отношении Голунова и в отношении Голунова и неустановленных лиц. Позднее эти дела объединили в одно производство, после чего уголовное преследование Голунова было прекращено.

В настоящее время материалы дела о попытке сбыта наркотиков переданы в центральный аппарат Следственного комитета России.

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СК изучит все обстоятельства уголовного преследования Ивана Голунова

Как сообщало ИА REGNUM, журналист интернет-издания Meduza Иван Голунов был задержан 6 июня. Как заявил сам Голунов, наркотики ему подбросили сотрудники правоохранительных органов и потом обвинили его в покушении на сбыт наркотических средств. Однако экспертиза установила, что Голунов никогда не прикасался к подброшенным ему запрещённым препаратам и не употреблял их.

11 июня министр внутренних дел России Владимир Колокольцев заявил, что все обвинения с Голунова сняты, уголовное преследование против него прекращено. Журналист был отпущен на свободу.

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