Санкт-Петербург, , 15:41 — REGNUM

Абсолютно все водные акватории Северной столицы непригодны для безопасного купания. Это вновь подтвердило 2 июля Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, которое регулярно проверяет качество воды и состояние пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Купание в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Табличка Купаться не рекомендовано перед входом на пляж Ласковый Дарья Драй © ИА REGNUM

Отдыхающий идет по берегу Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако любые предупреждения надзорного ведомства игнорируются теми, кто готов рискнуть собственным здоровьем, но искупаться в северных водах, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM.

Купание в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM Серфингисты на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM Серфингисты на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз проверили состояние всех популярных мест массового отдыха петербуржцев и гостей города — как пляжей на Финском заливе, так и внутригородских водоёмов. Водные объекты проверялись на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Пробежка по берегу Финского залива Дарья Драй © ИА REGNUM Чайка Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди них — пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи» на Финском заливе, три Суздальских озера и Ольгинский водоем на севере Петербурга, Колонистский пруд в Пушкине, пляжи озера Разлив в Сестрорецке, озеро Безымянное в Красном Селе.

«В связи с тем, что качество воды вышеуказанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Пляж Ласковый Дарья Драй © ИА REGNUM Пляж Ласковый Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM Пляж Ласковый Дарья Драй © ИА REGNUM

Случайно глотнув ртом или втянув ноздрями воды, что нередко бывает во время купания, люди рискуют заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Берег Верхнего Суздальского озера Дарья Драй © ИА REGNUM Пляж Верхнего Суздальского озера Дарья Драй © ИА REGNUM Табличка Купание запрещено на пляже Верхнего Суздальского озера Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Верхнем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Верхнем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM, побывав в минувшие выходные на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное Курортного района и на двух Суздальских озерах в районе станции «Озерки», убедился, что рисковых людей в Петербурге хватает даже в не самые жаркие дни.

Отдых на пляже Ласкоый Дарья Драй © ИА REGNUM Отдых на пляже Ласкоый Дарья Драй © ИА REGNUM Водный спорт на Среднем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM Рыбалка Дарья Драй © ИА REGNUM Селезень Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за того, что на Финском заливе последнее время дует сильный ветер, на «Ласковом», признанном самым благоустроенным пляжем Петербурга, обнаружилось множество серфингистов, ловивших ветер и волны, а иногда и падающих с головой в эти волны.

Чайки Дарья Драй © ИА REGNUM Водный спорт на Финском заливе Дарья Драй © ИА REGNUM

Но были и обычные отдыхающие: кто-то из них гулял по берегу или загорал, что полезно и безопасно (в разумных пределах), а кто-то купался, не задумываясь о возможных последствиях.

Рыбалка Дарья Драй © ИА REGNUM Утка и утята Дарья Драй © ИА REGNUM Отдых на берегу Среднего Суздальского озера Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Верхнем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Верхнем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед входом на территорию пляжа установлена табличка о том, что купаться не рекомендовано. Но можно ее не заметить, ведь всего через 20 метров уже написано, что тут «место для купания».

Табличка Место для купания на пляже Ласковый Дарья Драй © ИА REGNUM

На Суздальских озерах в целом ситуация повторилась. Нашлась всего одна табличка, где значится, что купаться запрещено. Но никого это не смущает. Да и табличка эта есть только с одной стороны озера, у других берегов ничего подобного нет.

Купание в Верхнем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM Купание в Верхнем Суздальском озере Дарья Драй © ИА REGNUM

Из увиденного можно сделать вывод, что количество желающих искупаться в петербургских водах ограничивается только погодой, а не предупреждениями надзорных органов.

Добавим, что температура воды 1 июля в Неве составляла +17°С, в Финском заливе (курортная зона) +18°С…+19°С.

Чайка Дарья Драй © ИА REGNUM

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