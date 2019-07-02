Санкт-Петербург, 2 июля 2019, 15:41 — REGNUM

Абсолютно все водные акватории Северной столицы непригодны для безопасного купания. Это вновь подтвердило 2 июля Управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу, которое регулярно проверяет качество воды и состояние пляжей на соответствие требованиям санитарного законодательства.

Купание в Финском заливе
Купание в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Табличка Купаться не рекомендовано перед входом на пляж Ласковый
Табличка Купаться не рекомендовано перед входом на пляж Ласковый
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдыхающий идет по берегу Финского залива
Отдыхающий идет по берегу Финского залива
Дарья Драй © ИА REGNUM

Однако любые предупреждения надзорного ведомства игнорируются теми, кто готов рискнуть собственным здоровьем, но искупаться в северных водах, в этом убедился корреспондент ИА REGNUM.

Купание в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Серфингисты на Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Серфингисты на Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Специалисты Роспотребнадзора в очередной раз проверили состояние всех популярных мест массового отдыха петербуржцев и гостей города — как пляжей на Финском заливе, так и внутригородских водоёмов. Водные объекты проверялись на санитарно-химические, микробиологические и паразитологические показатели.

Пробежка по берегу Финского залива
Дарья Драй © ИА REGNUM
Чайка
Дарья Драй © ИА REGNUM

Среди них — пляжи «Кронштадтский», «Комаровский», «Чудный», «Золотой», «Детский», «Дубковский», «Сестрорецкий», «Ласковый», «Дюны», «Белые ночи» на Финском заливе, три Суздальских озера и Ольгинский водоем на севере Петербурга, Колонистский пруд в Пушкине, пляжи озера Разлив в Сестрорецке, озеро Безымянное в Красном Селе.

«В связи с тем, что качество воды вышеуказанных водных объектов не соответствует гигиеническим нормативам, Управление не рекомендует использовать данные зоны рекреации для купания», — констатировали в Роспотребнадзоре.

Пляж Ласковый
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пляж Ласковый
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пляж Ласковый
Дарья Драй © ИА REGNUM

Случайно глотнув ртом или втянув ноздрями воды, что нередко бывает во время купания, люди рискуют заразиться острыми кишечными и энтеровирусными инфекциями, вирусным гепатитом А и другими инфекционными и паразитарными болезнями.

Берег Верхнего Суздальского озера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Пляж Верхнего Суздальского озера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Табличка Купание запрещено на пляже Верхнего Суздальского озера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Верхнем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Верхнем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM

Корреспондент ИА REGNUM, побывав в минувшие выходные на пляже «Ласковый» в поселке Солнечное Курортного района и на двух Суздальских озерах в районе станции «Озерки», убедился, что рисковых людей в Петербурге хватает даже в не самые жаркие дни.

Отдых на пляже Ласкоый
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдых на пляже Ласкоый
Дарья Драй © ИА REGNUM
Водный спорт на Среднем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM
Рыбалка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Селезень
Дарья Драй © ИА REGNUM

Из-за того, что на Финском заливе последнее время дует сильный ветер, на «Ласковом», признанном самым благоустроенным пляжем Петербурга, обнаружилось множество серфингистов, ловивших ветер и волны, а иногда и падающих с головой в эти волны.

Чайки
Дарья Драй © ИА REGNUM
Водный спорт на Финском заливе
Дарья Драй © ИА REGNUM

Но были и обычные отдыхающие: кто-то из них гулял по берегу или загорал, что полезно и безопасно (в разумных пределах), а кто-то купался, не задумываясь о возможных последствиях.

Рыбалка
Дарья Драй © ИА REGNUM
Утка и утята
Дарья Драй © ИА REGNUM
Отдых на берегу Среднего Суздальского озера
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Верхнем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Верхнем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM

Перед входом на территорию пляжа установлена табличка о том, что купаться не рекомендовано. Но можно ее не заметить, ведь всего через 20 метров уже написано, что тут «место для купания».

Табличка Место для купания на пляже Ласковый
Табличка Место для купания на пляже Ласковый
Дарья Драй © ИА REGNUM

На Суздальских озерах в целом ситуация повторилась. Нашлась всего одна табличка, где значится, что купаться запрещено. Но никого это не смущает. Да и табличка эта есть только с одной стороны озера, у других берегов ничего подобного нет.

Купание в Верхнем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM
Купание в Верхнем Суздальском озере
Дарья Драй © ИА REGNUM

Из увиденного можно сделать вывод, что количество желающих искупаться в петербургских водах ограничивается только погодой, а не предупреждениями надзорных органов.

Добавим, что температура воды 1 июля в Неве составляла +17°С, в Финском заливе (курортная зона) +18°С…+19°С.

Чайка
Чайка
Дарья Драй © ИА REGNUM

Читайте ранее в этом сюжете: Все петербургские водоёмы оказались непригодны для купания