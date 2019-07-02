Москва, , 15:05 — REGNUM

Более 12 тонн санкционного десерта из Нидерландов выявили и изъяли в Московской области сотрудники главного управления по борьбе с контрабандой федеральной таможенной службы (ФТС) России. Сведения об операции размещены на официальном сайте ФТС.

По оценке экспертов, общая стоимость обнаруженных в складских помещениях Подмосковья десертов составляет порядка 10 млн рублей. Продукцию переместили в Россию под видом «товара прикрытия» — схожего продукта, который не запрещено ввозить в страну.

Для выявления всех обстоятельств происшествия сотрудники ФТС России проводят оперативно-розыскные мероприятия.

Как сообщало ИА REGNUM, в Дагестане была задержана банда контрабандистов и наркоторговцев.

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