Киев, 2 июля 2019, 14:59 — REGNUM
Фанаты предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 создали петицию на сервисе change.org с просьбой добавить в проект американского актёра Киану Ривза. За неделю с момента создания петицию подписали 500 человек, сообщается на её официальной странице 2 июля.
Петицию создал пользователь Илья Козин. По его мнению, предстоящему проекту от украинской студии GSC Game World необходим Киану Ривз в качестве одного из игровых персонажей. Первая цель (500 подписей) уже достигнута, следующей целью станет отметка в тысячу подписей.
Напомним, особую популярность в сети интернет американский актёр Киану Ривз приобрёл благодаря анонсу игры Cyberpunk 2077 на ежегодной игровой выставке E3 2019. Как оказалось, актёр исполнит роль Джонни Сильверхенда — одного из центральных персонажей предстоящего проекта и наставника главного героя.
С тех пор Киану Ривз стал участником множества интернет-мемов. Эксперты считают, что на этом сказывается и кассовый успех последней картины актёра — «Джона Уика 3». Так, образ Киану Ривза из фильма стал одним из возможных обликов персонажа игрока в популярной онлайн-игре Fortnite.
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