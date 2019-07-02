Киев, , 14:59 — REGNUM

Фанаты предстоящей игры S.T.A.L.K.E.R. 2 создали петицию на сервисе change.org с просьбой добавить в проект американского актёра Киану Ривза. За неделю с момента создания петицию подписали 500 человек, сообщается на её официальной странице 2 июля.

Петицию создал пользователь Илья Козин. По его мнению, предстоящему проекту от украинской студии GSC Game World необходим Киану Ривз в качестве одного из игровых персонажей. Первая цель (500 подписей) уже достигнута, следующей целью станет отметка в тысячу подписей.

Илья Козин, автор петиции. «Компьютерный игровой мир должен всегда иметь две вещи: продолжение культовой серии и Киану Ривза в нём. Дабы S.T.A.L.K.E.R.2 стал культурным наследием среди киберпространства, в ней должен присутствовать сам Киану Ривз. Мир будет добрее и лучше, если Киану будет присутствовать во всех величайших проектах нашей Земли»

Напомним, особую популярность в сети интернет американский актёр Киану Ривз приобрёл благодаря анонсу игры Cyberpunk 2077 на ежегодной игровой выставке E3 2019. Как оказалось, актёр исполнит роль Джонни Сильверхенда — одного из центральных персонажей предстоящего проекта и наставника главного героя.

С тех пор Киану Ривз стал участником множества интернет-мемов. Эксперты считают, что на этом сказывается и кассовый успех последней картины актёра — «Джона Уика 3». Так, образ Киану Ривза из фильма стал одним из возможных обликов персонажа игрока в популярной онлайн-игре Fortnite.

Читайте ранее в этом сюжете: Актёр Брюс Кэмпбелл анонсировал новую игру по «Зловещим мертвецам»