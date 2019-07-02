Махачкала, , 14:40 — REGNUM

Юристы и коллеги арестованного дагестанского журналиста Абдулмумина Гаджиева подали семь уведомлений в министерство юстиции республики о проведении в его поддержку публичных мероприятий. В перечень акций вошли пять митингов и две демонстрации в городе Махачкале, сообщил корреспонденту ИА REGNUM 2 июля юрист Арсен Магомедов.

Напомним, редактор отдела религии еженедельника «Черновик» подозревается в финансировании членов террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По версии следствия, Гаджиев переводил деньги на счета благотворительных фондов якобы для строительства колодцев в Африке, а на самом деле средства шли на нужды боевиков.

Журналист был задержан 14 июня, а спустя четыре дня Советский районный суд города Махачкалы заключил его под стражу на два месяца. Сам он категорически отрицает свою причастность к вменяемым ему деяниям.

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«Мы не собирается проводить все семь мероприятий. — рассказал Арсен Магомедов. — Мы их заявили, чтобы не получить отказ со ссылкой на то, что та или иная площадка занята каким-то другие мероприятия, поэтому мы просим в разное время и в разных местах. Если мы получим согласие хоть на одно из запланированных мероприятий, то, вероятнее всего, откажемся от остальных».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее группа поддержки Абдулмумина Гаджиева дважды подавала в минюст Дагестана уведомление о проведении митинга. Первая акция была запланирована на 30 июня на площади имени Ленина, вторая — на 7 июля в парке имени 50-летия Октября, у памятника борцам Советов. Однако оба раза инициативная группа получила от властей отказы.

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