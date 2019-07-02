Екатеринбург, , 14:53 — REGNUM

Идея общественной «экологической полиции» неплоха, но она по факту уже реализована в России. Об этом заявил свердловский министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Чиновник поддержал инициативу, но уточнил, что она де-юре уже действует, пусть и под другим именем.

«На сегодняшний день законом об охране окружающей среды чётко предусмотрена возможность создавать общественные инспекции. У нас есть общественные инспектора, с удостоверениями, с полномочиями на фиксацию тех или иных нарушений. Можно назвать это и «экологической полицией», не знаю», — сказал Кузнецов.

По мнению министра, общественников можно «снарядить» на борьбу с вредными выхлопами, вручив инспекторам газоанализаторы.

Напомним, ранее Алексей Кузнецов предложил закупить некоторое количество газоанализаторов для региона. Министр похвалил опыт Челябинска, где ранее начали делать замеры выхлопных газов.

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