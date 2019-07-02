Волгоград, , 14:11 — REGNUM

В Волгоградской области в завершилась первая смена летней оздоровительной кампании для детей и подростков. Как сообщает ИА REGNUM, в 647 лагерях отдохнули более 51 тысячи детей.

Специалисты Роспотребнадзора проверили 53% поставщиков продуктов, которые работают в летний оздоровительный сезон, а также проконтролировали благоустройство, дезинфекцию, противоклещевые обработки и мероприятия против грызунов. Также ведомство продолжает проверки действующих летних лагерей.

В ходе мониторинга ситуации с пищеблоками оздоровительных учреждений, организаторами питания и поставщиками продуктов были выявлены нарушения санитарных требований. Роспотребнадзор составил 76 протоколов и наложил на нарушителей 13 штрафов на сумму более 43 тысяч рублей.