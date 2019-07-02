Екатеринбург, , 14:20 — REGNUM

Адвокаты уральского «очкарика» Владислава Рябухина требуют привлечь следователя МВД к уголовной ответственности. Об этом на своей странице в Facebook написал один из защитников уральца Сергей Колосовский.

Возбудить уголовное дело они потребовали у следственного отдела СКР по Кировскому району Екатеринбурга. По мнению адвокатов, в деле против Рябухина есть «просто явные признаки фальсификации». Тем не менее от следственного отдела последовал отказ. На прошлой неделе адвокаты обжаловали этот отказ.

«Сейчас посмотрим, будет ли руководитель СУ СК по Свердловской области М. В. Богинский защищать МВД-шного следователя, сфальсифицировавшего доказательства по делу, или все-таки примет принципиальное решение. Особенно в свете ситуации с Голуновым», — пишет Колосовский.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело «очкарика» вызвало на Урале широкий резонанс. В августе 2018 года Владислав Рябухин был осуждён за неосторожное причинение «потерпевшему» тяжкого вреда здоровью. Ранее, в июле 2017-го, он защищал девушку и нанёс мажору удар кулаком. После этого следователи заявили, что он якобы умышленно причинил гражданину тяжкие телесные повреждения.

Суд назначил Рябухину 300 часов обязательных работ, а позднее отправил его в колонию на 22 дня. Сам он утверждает, что действовал в состоянии необходимой обороны.

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