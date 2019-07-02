Москва, 2 июля 2019, 14:09 — REGNUM
Генпрокуратура настаивает на введении штрафов за эксплуатацию установленных с нарушениями камер фиксации нарушений Правил дорожного движения (ПДД).
«Необходимо на заседаниях соответствующих межведомственных групп проработать предложения об установлении единых требований к размещению дорожных знаков на всей территории страны, а также о введении административной ответственности за эксплуатацию камер с подобными нарушениями», — цитирует ТАСС первого замгенпрокурора Александра Буксмана.
Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Госдуме на рассмотрении находятся два законопроекта, касающиеся регулирования работы «частных» камер. В частности, депутаты от ЛДПР предлагают вовсе запретить «частные» камеры. По мнению парламентариев, работающие в автоматическом режиме специальные технические средства, имеющие функции фото и киносъемки, видеозаписи, или средства фото и киносъемки, видеозаписи должны находиться исключительно в собственности Российской Федерации или субъекта РФ.
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