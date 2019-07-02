Краков, Польша, , 14:02 — REGNUM

Утром 1 июля в краковском районе Казимеж охранники в масках не пустили в синагогу хасидов, которые направлялись туда на утреннюю молитву. Произошедшая потасовка закончилась вмешательством полиции, которую вызвали хасиды из организации «Хабад Любавич», но это не помогло им попасть внутрь.

На воротах синагоги была цепь, а некоторые хасиды пытались проникнуть на территорию через забор.

Как поясняет издание gazeta.pl со ссылкой на «Gazeta Krakowska», причиной инцидента явился конфликт между еврейской общиной Кракова и фондом «Хабад Любавич», который арендует помещение у общины.

В прошлом году еврейская община подняла арендную плату за пользование помещением на 500%. Община утверждает, что срок действия договора аренды истёк, а фонд настаивает на том, что он пролонгирован автоматически ещё на десять лет, поскольку письменного документа о расторжении договора нет. Еврейская община подала в суд, а две недели назад в синагоге было отключено электричество.

Синагога Исаака — единственная в Кракове, в которой молитвы проходят ежедневно. Она до сих пор закрыта.