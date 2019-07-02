Бирмингем, США, , 13:57 — REGNUM

Американский актёр Брюс Кэмпбелл, известный по роли Эша Уильямса в кинотрилогии «Зловещие мертвецы», анонсировал разработку игры по мотивам одной из картин франшизы. Об этом Кэмпбелл сообщил в своём Twitter-аккаунте 1 июля.

https://twitter.com/GroovyBruce/status/1145749967950241792

По словам актёра, игра «Зловещие мертвецы» разрабатывается для персональных компьютеров и игровых консолей. Отдельно Брюс Кэмпбелл отметил, что проект не выйдет на современных устройствах виртуальной реальности.

Тем не менее актёр не назвал ориентировочную дату релиза новой игры. Жанр и сюжетное наполнение проекта также остаётся загадкой. Однако эксперты полагают, что «Зловещие мертвецы» могут выйти уже в 2020 году на PS4 и Xbox One, а позже и на консолях нового поколения.

Напомним, что по мотивам франшизы «Зловещие мертвецы» в разное время (1984, 2000, 2003 и 2005 годы) выходили компьютерные игры в жанре экшен. В каждой из них игроку предстояло управлять Эшом Уильямсом и сражаться с дедайтами (ожившие мертвецы во вселенной фильма). Главного героя во всех играх (кроме проекта 1984 года) озвучил Брюс Кэмпбелл.

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