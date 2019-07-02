Екатеринбург, , 13:53 — REGNUM

В Свердловской области «очкарик» Владислав Рябухин, который в июле 2017 года дал сдачи мажору, защищая девушку, уехал в колонию-поселение. Исправительное учреждение находится в районе деревни Решёты, написал на своей странице в Facebook депутат Госдумы Дмитрий Ионин («Справедливая Россия»), который с самого начала оказывает молодому человеку поддержку.

В колонии Рябухин пробудет 22 дня.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, дело уральского «очкарика» вызвало широкий резонанс. Два года назад он вступился за знакомую девушку и ударом кулака дал сдачи мажору. Рябухину противостояли несколько человек. После произошедшего следователи возбудили в отношении него уголовное дело. Обвинение настаивало на том, что он умышленно причинил нападавшему, признанному потерпевшим, тяжкий вред здоровью.

Адвокаты уральца и он сам заявляли, что удар был нанесён в рамках необходимой обороны. Тем не менее в августе 2018-го гражданин был осуждён, но за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности. Он должен был провести 300 часов на обязательных работах и уплатить «потерпевшему» материальный ущерб в размере 30 144,82 рубля, возместить моральный вред — 200 тыс. рублей, и процессуальные издержки — 50 тыс. рублей. Кроме того, суд обязал его возместить ТФОМу стоимость лечения «пострадавшего» в размере 121 103,14 рубля.

Отметим, обвинение настаивало на более серьёзном наказании. Уральцу грозило несколько лет колонии.

«Понятно, что парня спасла широкая огласка, внимание СМИ и сильная команда юристов. Но противно, что до конца признать свою ошибку система не смогла и парня все-таки наказала. За что? За то, что не испугался ударить в ответ 100-килограммовому «быку»», — написал Дмитрий Ионин.

Попытка в областном суде добиться полного оправдания Рябухина не дала результата. А затем оказалось, что с обязательными работами у него не сложилось. В связи с этим суд отправил его на 22 дня в колонию-поселение.

А тем временем мажор, который, как утверждали обвинители, получил тяжкие телесные повреждения, судя по всему, жив и здоров. Адвокат Сергей Колосовский напоминает, что 22 марта уже 2019 года он угодил в ДТП на перекрёстке улиц Свердлова и Шевченко, в центре Екатеринбурга.

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