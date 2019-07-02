Вашингтон, , 13:52 — REGNUM

Причиной двух авиакатастроф самолётов Boeing-737 Max, в Эфиопии и Индонезии, к которым привёл сбой программного обеспечения Boeing, могло стать стремление культового американского производителя сэкономить на квалифицированных сотрудниках. Об этом со ссылкой на заявления бывших авиаиженеров Boeing сообщает агентство Bloomberg.

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В материале отмечается, что компания и её субподрядчики всё чаще полагались на временных рабочих, зарабатывающих всего девять долларов в час (это немногим выше федеральной минимальной зарплаты в США) за разработку и тестирование сложного программного обеспечения, часто из стран, не имеющих глубокого опыта в аэрокосмической отрасли, в частности Индии.

Бывшие инженеры авиакосмической компании Boeing утверждают, что программное обеспечение Max, у которого буквально на прошлой неделе Федеральное управление авиации США выявили новый недостаток, без устранения которого возобновление полётов лайнера пока невозможно, было разработано как раз в то время, когда Boeing увольнял опытных инженеров и оказывал давление на поставщиков, требуя сократить расходы.

Как отмечает бывший инженер по разработке программного обеспечения Boeing, работавшего в группе лётных испытаний, Марк Рабин, в офисах, расположенных напротив аэропорта Boeing Field в Сиэтле, недавние выпускники колледжа, нанятые индийским разработчиком программного обеспечения HCL Technologies Ltd., занимали несколько рядов рабочих мест.

При этом сам авиагигант, как и его субподрядчики утверждают, что для них безопасность всегда была превыше всего, поэтому низкоквалифицированный персонал к работе над наиболее важными системами не допускался.

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Управление авиации США выявило новую проблему Boeing 737 MAX

Boeing заявил, что компания не полагается на инженеров из HCL и Cyient в работе над системой увеличения манёвренных характеристик, которая была связана с авиакатастрофой в октябре 2018 года и катастрофой Ethiopian Airlines в марте 2019 года.

«Boeing имеет многолетний опыт работы с поставщиками и партнёрами по всему миру, — сказал представитель компании. — Мы всегда стремимся к тому, чтобы наши продукты и услуги были безопасными, высококачественными и соответствовали всем применимым нормам».

Как сообщало ИА REGNUM, с октября 2018 года произошло две катастрофы с участием самолётов Boeing 737 MAX. Так, в Индонезии лайнер этой модели упал через 13 минут после взлёта, погибли 189 человек. 10 марта 2019 года через несколько минут после взлёта в Эфиопии разбился самолёт авиакомпании Ethiopian Airlines. В результате авиакатастрофы погибли 157 пассажиров.

После этого государства по всему миру начали закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX, а также запрещать полёты этой модели лайнеров. В начале июля американская авиакомпания Southwest Airlines пролила запрет на эксплуатацию лайнеров Boeing 737 MAX из-за «нового риска» лайнера, обнаруженного Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA).

Другие крупные авиакомпании США, American Airlines и United Airlines, удалили Boeing 737 MAX из своего расписания полетов до начала сентября.