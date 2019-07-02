Красногорск, , 14:39 — REGNUM

Депутаты Московской областной думы рассмотрят два законопроекта, направленные на поддержку семей в регионе. Об этом сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв в ходе заседания правительства Московской области.

«Я бы хотел остановиться на двух законопроектах, которые будут рассмотрены 4 июля. Первый — это поправки в закон Московской области, которые позволят с 1 сентября 2019 года семьям с новорождённым малышом выбирать, что они получат при выписке. Мы ввели альтернативу — не только подарок, но и те, кто нуждается, могут выбрать денежные средства. Выплата составит 20 тысяч рублей», — сообщил Воробьёв.

По словам губернатора, второй законопроект касается поддержки семей с небольшим достатком.

«Если доход одного из членов семьи составляет меньше прожиточного минимума — 14 тысяч рублей, то ребенок из такой семьи, когда пойдет в первый класс, тоже почувствует нашу заботу и получит подарочный набор», — отметил чиновник.

Напомним, закон, в соответствии с которым с 1 сентября 2019 года в Московской области родители будут получать подарочные наборы для новорожденных «Я родился в Подмосковье», Мособлдума приняла в мае 2019 года. Ещё один законопроект, планируемый к рассмотрению парламентариями 4 июля, предусматривает вручение пенсионерам подарочных наборов юбиляра — к 80-летию и ко всем последующим юбилейным датам каждые пять лет.