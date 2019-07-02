Зальцбург, Австрия, , 13:40 — REGNUM

Жители живописного австрийского Зальцбурга устали от постоянного туристического потока, предупреждают гиды. Об этом пишет газета Heute 2 июля.

Перепалки, ругательства и оскорбительные жесты в адрес туристов со стороны местных жителей перестали быть редкостью, говорит представитель гидов Зальцбурга Инес Райхль-де-Хог. Особенно напряженная ситуация в летний период, когда толпы туристов концентрируются вокруг городских достопримечательностей.

Раздражение у местных жителей вызвано не только возросшим потоком туристов, но и их все более раскованным поведением. В первую очередь растет число туристов из Азии.

Чтобы избежать конфликтных ситуаций между горожанами и гостями города, Райхль-де-Хог советует создать специальную службу, которая объясняла бы туристам правила поведения и выступала посредником в напряженных ситуациях.