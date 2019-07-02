Калуга, , 13:24 — REGNUM

В Калужской области директор сельского кладбища незаконно наживался на скорбящих людях. Как сообщили 2 июля корреспонденту ИА REGNUM в отделе информации и общественных связей калужского областного управления МВД России, он брал деньги за услуги, которые по закону гражданам полагались бесплатно.

В соответствии с требованиями федерального законодательства, ряд муниципальных услуг с 2016 года предоставляется на безвозмездной основе. Однако директор кладбища данный факт умышленно скрывал и требовал оплаты по ранее утвержденному прейскуранту. Кроме того, он брал с потерпевших расписки, в которых указывалось, что услуги были оказаны третьими лицами.

Было возбуждено уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». В настоящее время оперативники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по Боровскому району Калужской области устанавливают возможные дополнительные эпизодов противоправной деятельности фигуранта. Расследование продолжается.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее в Калужской области обнаружили 197 незаконных кладбищ общей площадью свыше 200 га. У муниципалитетов нет денег на открытие официальных захоронений для населения. Давность некоторых захоронений исчисляется десятилетиями.

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