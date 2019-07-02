Москва, , 13:22 — REGNUM

Продюсер Бари Алибасов, переживший отравление едкой жидкостью, принял участие в съемках программы «На самом деле» на Первом канале. Алибасов и другие участники шоу прошли проверку на детекторе лжи, сообщил 2 июля пиар-директор продюсера Вадим Горжанкин корреспонденту ИА REGNUM.

Бари Алибасов Vk.com bari_alibasov

Программа была посвящена несчастному случаю с Алибасовым. Своё мнение о произошедшем высказали сын продюсера Бари Алибасов — младший и участники группы «На-На» Владимир Политов, Вячеслав Жеребкин, Леонид Семидьянов и Михаил Игонин.

Съемки шли около десяти часов, уточнил Горжанкин. Точная дата выхода шоу в эфир не определена, это произойдет 2 или 3 июля.

Горжанкин добавил, что сообщения о срыве Алибасовым съемок не точны. Запись была намечена на 28 июня, однако не состоялась из-за плохого самочувствия продюсера. Съемки прошли 1 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, Бари Алибасов провел в больнице около двух недель после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. После выписки продюсера из больницы появились предположения, что несчастный случай был инсценировкой.

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