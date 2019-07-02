Москва, , 13:13 — REGNUM

За последние десять лет количество стран, куда граждане России могут приехать без обязательного получения визы, увеличилось почти в два раза. Такие выводы содержатся в исследовании консалтинговой компании Henley&Partners, которая специализируется на разработке госпрограмм по предоставлению гражданства и вида на жительство через инвестиции.

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На сегодняшний день без визы граждане РФ могут посетить 116 стран, в то время как в 2009 году это число не превышало 60.

Согласно индексу паспортов, составленному аналитиками компании по изменениям в безвизовом режиме стран мира к началу третьего квартала 2019 года, Россия сместилась с 47-го на 51-е место, сообщает РБК. Кварталом ранее безвизовый режим действовал с 118 странами мира. Сокращение числа безвизовых государств обусловлено ужесточением визовой политики Джибути и Бенина.

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Индия заняла 80-е место в рейтинге стран по свободе передвижений граждан

Больше всего стран без виз могут посетить граждане Японии и Сингапура — 189 государств. Меньше всего — жители Афганистана. Эта страна находится в самом конце рейтинга и занимает последнее, 109-е место. Граждане Афганистана имеют доступ только к 25 государствам.

Как сообщало ИА REGNUM, Москва в середине июня была готова отменить визы для граждан Грузии. Однако после антироссийских беспорядков в Тбилиси этот вопрос пока снят с повестки дня «до лучших времён».

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