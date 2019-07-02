Лос-Анджелес, США, , 13:02 — REGNUM

Популярный стример Гай «Dr Disrespect» Бэм, ранее заблокированный на Twitch за прямую трансляцию из общественного туалета игровой выставки E3, извинился за свой поступок. В своём Twitter-аккаунте 1 июля она заявил, что так увлёкся съёмкой прямой трансляции, что «запутался в том, что хорошо, а что плохо».

https://twitter.com/GuyBeahm/status/1145782404503805952

Бэм рассказал, что во время съёмок на E3 он и его съёмочная команда не осознавали того, что нарушают какие-то правила. Dr Disrespect попросил прощения у своих зрителей и заверил их в том, что этот неприятный инцидент не был результатом злого умысла.

Гай «Dr Disrespect» Бэм «Этот инцидент был шагом назад. Но мы учимся, становимся сильнее и движемся вперёд».

Напомним, во время проведения ежегодной игровой выставки E3 2019 Гай «Dr Disrespect» Бэм вёл прямую трансляцию. В прямом эфире он зашёл в общественный туалет и заперся в одной из кабинок. Всё это время камера снимала посетителей выставки, решивших посетить уборную.

После этого канал Dr Disrespect заблокировали на Twitch, а руководство E3 лишило стримера пропуска на выставку. По заявлению представителей Twitch, поступок Бэма нарушил калифорнийский закон о вторжении в частную жизнь.

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