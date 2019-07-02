Санкт-Петербург, , 12:56 — REGNUM

На территории Москвы 29 июня задержан мужчина, который обвиняется в покушении на депутата муниципального образования «Финляндский округ» в Петербурге, врача-уролога Бахтияра Адхамова. По данным следствия, это преступление было попыткой заказного убийства, лишь чудом оставшейся незавершенной.

Арест

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта 2016 года в медика и муниципального депутата от «Единой России» произвели не менее восьми выстрелов у поликлиники на улице Васенко в Калининском районе Петербурга, где работал Адхамов. Врачи Военно-медицинской академии сумели спасти жизнь коллеги.

В сентябре 2018 года в Кабардино-Балкарской республике был задержан и этапирован в Петербург 32-летний уроженец Чечни, который, по данным следствия, во время покушения наблюдал за окружающей обстановкой и обеспечивал безопасность киллера.

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Сегодня, 2 июля, Главное следственное управление СКР по Санкт-Петербургу сообщило, что предполагаемый стрелок — мужчина 1981 года рождения. Ему уже предъявлено обвинение в покушении на убийство по найму, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, заказчик преступления, имя которого не называется, испытывая личные неприязненные отношения к потерпевшему, решил организовать его убийство. Для этой цели был нанят знакомый заказчика, которому пообещали денежное вознаграждение в размере 5 млн рублей.

Покушение состоялось, жертва получила несколько огнестрельных ранений, однако жизнь пострадавшему, как уже говорилось, смогли спасти.

«Проводится комплекс мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего, в частности на установление местонахождения и задержания заказчика преступления, а также иных лиц, причастных к совершению указанного преступления. Расследование уголовного дела продолжается», — заявили в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.

По данным издания «Фонтанка», арестованный предполагаемый исполнитель преступления — Хусейн Дараев, житель Грозного. Предполагаемый заказчик преступления — его земляк. Он объявлен в международный розыск. Мотивом покушения могла стать ревность.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти, задержание 38-летнего гражданина на территории Москвы произвели сотрудники уголовного розыска ГУ МВД совместно с коллегами из УФСБ России.

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