Воронеж, , 12:43 — REGNUM

44 аттракциона из почти 200, работающих на территории Воронежской области, небезопасны для посетителей. Об итогах проверок, проведенных специалистами управления государственного технического надзора региона, говорилось 1 июля на оперативном совещании в правительстве Воронежской области, сообщили ИА REGNUM в управлении по взаимодействию со СМИ и административной работе правительства Воронежской области.

Как сообщил руководитель управления Гостехнадзора по региону Николай Феоктистов, в области работает 198 аттракционных установок, из них 85 в Воронеже. Летом количество передвижных установок значительно увеличивается. В ходе проверки «Безопасный аттракцион» специалисты ведомства выяснили, что 44 аттракциона работали с нарушениями. Нарушения — одни и те же: отсутствие ремней и креплений у качелей и каруселей, отсутствие информации для посетителей, формуляров на аттракционы и эксплуатационных журналов. Сами сооружения, как правило, были изношены. В отношении владельцев аттракционов вынесено восемь постановлений и выдано восемь предписаний об устранении недостатков. Как особо было отмечено, нареканий специалистов не вызвали лишь аттракционы в воронежском парке «Арена», а также в парках города Лиски и села Верхняя Хава.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае этого года мэрия Воронежа добилась судебного решения о сносе аттракционов, в течение многих лет работавших в парке «Танаис» в Юго-Западном районе. Нарушения в работе арендаторов были выявлены ещё несколько лет назад, в 2018 году мэрия получила от прокурора представление о демонтаже аттракционов, однако добиться права демонтажа в судебном порядке удалось только спустя год.

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