Магас, , 12:40 — REGNUM

В Ингушетии будет избран новый муфтий республики. Его выборы пройдут 17 июля. Такое решение было принято 1 июля на встрече имамов населенных пунктов, членов совета алимов, работников муфтията и других представителей духовенства, которое прошло под председательством муфтия Ингушетии Исы Хамхоева, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Духовного центра мусульман региона.

По словам Исы Хамхоева, имамы населенных пунктов и совет алимов определят подходящие кандидатуры перед выборами. Никакой агитации ими проводиться не будет, а в день выборов муфтия и кадия за предложенных кандидатов будет проведено голосование.

Напомним, муфтий и кадий Ингушетии избираются на пять лет. Нынешний глава муфтията Иса Хамхоев занимает этот пост с 17 июля 2014 года. Это его третий срок в должности главы муфтията, он истекает в июле 2019 года.

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