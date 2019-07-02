Рим, , 12:34 — REGNUM

По итоговым данным за 2017 год, лишь 40,8% итальянских водителей оплатили штрафы за нарушения правил дорожного движения, сообщает Agenzia Italia во вторник, 2 июля.

Десятью годами ранее показатель составлял 59,1%.

Общий объем собранных в 2017 году штрафов составил немногим более 1 миллиарда евро. Местные власти, в чьем ведении находится этот вопрос, предполагали собрать 2,6 млрд евро.

При этом допускается, что часть водителей оплатили полученные штрафы позже — уже в 2018 году.