Москва, , 12:42 — REGNUM

Республики Северного Кавказа, по мнению российских туристов, являются наиболее небезопасными регионами для путешествий. В список самых опасных для поездок субъектов России также вошли регионы российского юга и крупные мегаполисы. К такому выводу пришли эксперты сервиса Biletix, которые провели онлайн-опрос 1,8 тыс. пользователей.

Возглавил список небезопасных регионов Дагестан, опасным для поездок его посчитали более 36% респондентов. Далее следуют Чечня (почти 34%), Москва и Московская область (19%), Краснодарский край (22%) и Свердловская область (более 12%).

Наиболее безопасным опрошенные назвали Санкт-Петербург и Ленинградскую область — около 51% опрошенных отдали свой голос за этот вариант. В пятёрку лидеров также вошли Москва и Подмосковье (28,5%), Татария (23,3%), Краснодарский край (22%) и Алтай (более 10%). Примечательно, что Москва, Московская область и Краснодарский край оказались в лидерах в обоих списках.

Из зарубежных направлений, по мнению российских туристов, наиболее безопасна для путешествий Финляндия — за нее проголосовали 17% респондентов. В лидерах также Норвегия, Испания, Германия и Италия. Среди самых опасных стран для путешествий российские туристы назвали те из них, на территории которых происходят вооруженные конфликты или высок уровень преступности: Сирия (ее назвали 25% опрошенных), Афганистан, Сомали, Бразилия, Ирак, Колумбия, Ливия, Судан.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что аналитики сервиса «Купибилет» назвали самые популярные города для летнего отдыха с детьми у самостоятельных туристов из России. Исследование основывалось на статистике продаж авиабилетов на летние месяцы 2019 года. В пятёрку лидеров вошли Симферополь, Махачкала, Сочи, Анапа, а также болгарский Бургас.