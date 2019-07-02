Верона, Италия, , 12:30 — REGNUM

Изображение крестителя Руси князя Владимира появилось на поле близ итальянской Вероны в преддверии визита в Италию президента России Владимира Путина. Портрет создал с помощью трактора художник Дарио Гамбарин.

По его словам, двух правителей объединяет имя, кроме того, икону Владимирской Богоматери Путин подарил папе римскому Франциску в 2013 году. Изображение святого князя — ответная любезность российскому лидеру.

Портрет князя Владимира занимает в длину около 200 м. Гамбарин создал его на поле после сбора урожая, взяв за основу новый памятник князю в Москве на Боровицком холме.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 июля Владимир Путин совершит официальный визит в Италию и Ватикан. Российский лидер встретится с президентом Италии Серджо Маттареллой и председателем Совета министров Джузеппе Конте, а также с главой Католической церкви папой Франциском.

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