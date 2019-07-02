Симферополь, , 12:24 — REGNUM

Группа российских экспертов в сфере образования планирует разработать новый ФГОС по акватронике — новой области науки и техники, связывающей достижения в современных электронных и компьютерных системах, программном и аппаратном обеспечении для рационального использования водных ресурсов. Об этом 2 июля сообщает пресс-служба Крымского федерального университета (КФУ) им. В.И. Вернадского.

С предложением разработать указанный стандарт выступил заведующий кафедрой водоснабжения, водоотведения и санитарной техники АСиА КФУ Илья Николенко. На круглом столе «Кадры решают все. Образование и оценка квалификаций для водохозяйственного комплекса», проходившем на Третьем Всероссийском водном конгрессе в Москве, он представил опыт создания первого в России научно-образовательного центра по акватронике, а также проект профессиональной образовательной программы по автоматизации технологических процессов для систем водоснабжения и водоотведения.

Предложения эксперта были поддержаны участниками круглого стола, и по его итогам было принято предложение сформировать рабочую группу из ведущих специалистов заинтересованных организаций, с подготовкой первой редакция нового ФГОС в середине 2020 года.

«Площадка мероприятия в очередной раз продемонстрировала высокое качество обсуждения, результаты которого будут оформлены в виде практических решений и рекомендаций для всех профильных органов власти. Впереди много работы по оценке и реализации озвученных предложений совместно со всеми заинтересованными ведомствами», — сообщила председатель оргкомитета Всероссийского водного конгресса и исполнительный директор Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения Елена Довлатова.

В конгрессе приняли участие 1580 человек из 72 регионов России. В рамках деловой программы состоялось более 30 круглых столов и экспертных обсуждений, в которых выступили почти 200 спикеров. Большинство докладов, обсуждений и дискуссий конгресса было направлено на повышение эффективности выполнения федеральных проектов по водным ресурсам, реализация которых в части охраны, защиты, реабилитации и эффективного использования водных ресурсов невозможна без их современного технологического и кадрового обеспечения. По итогам дискуссий сформулированы десятки предложений в итоговую резолюцию конгресса.