Москва, , 12:24 — REGNUM

Вопрос с аннулированием части выданных российским авиакомпаниям разрешений на полёты в Чехию будет решён в самые сжатые сроки. Об этом заявили в Министерстве транспорта РФ.

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В настоящее время переговорный процесс между российскими и чешскими авиавластями продолжается. В ведомстве отметили, что подобными действиями авиационные власти Чехии нарушают соглашения о воздушном сообщении с Россией.

«Эти действия чешских авиавластей нарушают соглашение о воздушном сообщении между нашими странами», — приводит «Российская газета» заявление пресс-службы Минтранса.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 2 июля, российские авиакомпании «Аэрофлот», «Уральские авиалинии» и «Победа» сообщили об отмене рейсов в Чехию — в Прагу и Карловы Вары. Причиной стало аннулирование чешскими авиационными властями ранее выданных разрешений на полёты в эту страну.

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Отмечалось, что политической подоплёки в таком решении нет. По словам заместителя председателя Палаты депутатов парламента республики Войтеха Филипа, речь идёт только об экономических вопросах.

В настоящее время, как заявили в минтрансе Чехии, полёты российских авиакомпаний вновь разрешены.