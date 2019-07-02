Екатеринбург, , 12:18 — REGNUM

Дебаты вокруг нового издания «Красной книги Свердловской области» чуть не довели учёных до драки. Об этом заявил региональный министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Макет новой версии уже готов, однако её подготовка оказалась непростой: общественники и учёные были разгорячены.

«Такие дебаты были из-за жучков и паучков — чуть не до драки! Но это люди учёные, им виднее», — прокомментировал министр.

В новом издании будут указаны результаты мониторинга флоры и фауны региона за последние 10 лет.

Напомним, первое издание региональной Красной книги вышло в 2008 году. Выпуск второй версии изначально был запланирован на 2018 год, однако позже был передвинут на 2019 год.

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