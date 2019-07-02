Москва, , 12:13 — REGNUM

Персональный новый VIP-вагон Алла Пугачёва получила в подарок от РЖД еще 12 лет назад. Подарок был весьма кстати. У певицы был очень плотный гастрольный график и давний отказ перемещаться по России и странам СНГ на самолете, заявил корреспонденту ИА REGNUM PR-директор ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода.

«Сложно представить Аллу Пугачёву на перроне вокзала или в общественном транспорте. И ранее, в период её огромной ажиотажной популярности, и в настоящее время певица продолжает привлекать внимание и поклонников, и простых граждан.

Видимо поэтому Пугачева и приехала на перрон на автомобиле, чтобы не собирать толпу зевак, не создавать толкучку в здании вокзала и на железнодорожных путях, не мешать пассажирам. Это не прихоть, а необходимость», — пояснил эксперт.

Алла Пугачёва в России одна, ее любят несколько поколений российских граждан и не только, продано рекордных 250 млн копий дисков и записей, она не только подняла международный престиж России, но и внесла в золотой фонд поп-музыки сотню шедевров.

«На вопрос, почему в Риге певица шла пешком, ответ простой. На Рижском вокзале всегда пустота, минимум пассажиров, Примадонна никого не потревожила, проехав по технической платформе к поезду на Ригу.

Успешным людям, как Алла Пугачёва, продолжают завидовать, СМИ раскручиваются на её имени, а не доброжелатели — в комментариях в социальных сетях», — высказал своё мнение Лобода.

Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой

Как сообщало ИА REGNUM, в интернете появилась видеозапись, как Аллу Пугачёву на машине подвозят по перрону Рижского вокзала прямо к поезду. Видеозапись вызвала неоднозначную реакцию в сети, некоторые осудили известную певицу.

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