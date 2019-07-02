Душанбе, , 12:14 — REGNUM

Централизованные вступительные экзамены (ЦВЭ) в Таджикистане планируют сдать 102 тыс. абитуриентов, сообщили в национальном центре тестирования при президенте республике.

Централизованные экзамены в Таджикистане стартовали 1 июля 2019 года. Экзамены будут проходить с 1 по 13 июля в 47 экзаменационных центрах в 18 городах и районах республики. О результатах тестирования будет объявлено 25 июля.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце января в представительстве Россотрудничества в Таджикистане заявили, что в 2019—2020 учебном году Россия выделит республике более 630 квот на поступление абитуриентов в российские вузы.