Рига, , 12:04 — REGNUM

Латвийская певица Лайма Вайкуле отказалась встречать российскую примадонну Аллу Пугачёву на вокзале в Риге, куда она прибыла со своей семьёй из Москвы.

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Работников Рижского вокзала могут наказать из-за Аллы Пугачёвой

Пользователи сети считают, что оскандалившаяся с заявлениями про Крым исполнительница решила не попадать в очередной раз под огонь критики со стороны граждан России, резко раскритиковавших поступок Пугачёвой.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 1 июля, в сети появилась запись, на которой Пугачёва выходит из стоящего на платформе автомобиля и садится в поезд сообщением Москва — Рига. Видео опубликовали поклонники певицы. Такой поступок примадонны вызвал негодование в соцсетях.

В РЖД пояснили, что автомобиль Пугачёвой подъехал к поезду не по перрону, а по технической платформе, предназначенной для спецтехники. Другим пассажирам иномарка не помешала, тем не менее, въезд автомобиля на платформу является поводом для разбирательства.

Добавим, что по прибытию в Ригу Пугачёва и её супруг Максим Галкин решили обойтись без автомобиля и самостоятельно прошли по перрону в здание вокзала.