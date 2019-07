Сан-Франциско, США, , 13:02 — REGNUM

На видеостриминговом сервисе Twitch появилась новая функция — «стримы только для подписчиков». Однако, как сообщило игровое издание Kotaku 1 июля, это нововведение нарушает правила нескольких крупных компаний-разработчиков видеоигр.

В частности, новая функция на Twitch противоречит условиям обслуживания CD Projekt RED (The Witcher), Blizzard Entertainment (World of Warcraft), Riot Games (League of Legends) и Valve (CS:GO). Каждая из этих компаний разрешает пользователям делать видеоролики (или прямые трансляции) по их играм, но запрещает напрямую просить за это деньги.

Дело в том, что услуга «стримы только для подписчиков» доступна ограниченному числу пользователей, оплативших платную подписку на канал своего любимого стримера. Руководство Twitch пока никак не прокомментировало условия реализации новой функции и возможных договорённостей с разработчиками видеоигр.

Ранее представители видеостримингового сервиса Twitch заявили о своём желании подать судебный иск на геймеров, транслировавших материалы порнографического характера вместо трансляций по карточной игре Artifact. Руководство сервиса оформило жалобу на злоумышленников, но их личности пока не удалось установить.

