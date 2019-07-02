Екатеринбург, , 11:57 — REGNUM

Информированность среднеуральцев об экологической ситуации в регионе является адекватной. Такую позицию высказал свердловский министр экологии Алексей Кузнецов на пресс-конференции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Министр отметил, что считает нынешнее информирование населения адекватным. Чиновник заявил, что он открыт для коммуникации, актуальная информация от министерства по экологической ситуации также доносится до населения.

Единственное, что можно улучшить — сделать видеопрограмму на региональном телевидении.

«Есть такое предложение от общественного совета при министерстве. Думаю, мы сможем убедить выделить на эту цель средства из областного бюджета», — сказал Кузнецов.

Напомним, 1 июля 2019 года в уральском полпредстве призвали региональные власти усилить информированность горожан по экологическим вопросам. Население нужно информировать как о будущих проектах, так и о вреде, который наносят существующие предприятия, подчеркнули участники совещания.

Читайте ранее в этом сюжете: В уральском полпредстве просят не замалчивать экологические проблемы