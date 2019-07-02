Москва, 2 июля 2019, 11:17 — REGNUM
В Московском метрополитене появились наклейки для отпугивания птиц. Стикеры разместили на стеклах вестибюлей 21 станции метро, сообщается на портале мэра столицы.
На наклейках изображены силуэты хищных птиц — орлов. Они помогут отпугнуть небольших птиц — голубей, воробьев, синиц и др.
Отмечается, что птицы не замечают прозрачные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают. Силуэты хищников помогут сохранить маленьким птицам жизнь.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене завершается установка новых бесшумных и удобных турникетов со стеклянными створками.
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