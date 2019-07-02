Москва, , 11:17 — REGNUM

В Московском метрополитене появились наклейки для отпугивания птиц. Стикеры разместили на стеклах вестибюлей 21 станции метро, сообщается на портале мэра столицы.

На наклейках изображены силуэты хищных птиц — орлов. Они помогут отпугнуть небольших птиц — голубей, воробьев, синиц и др.

Отмечается, что птицы не замечают прозрачные окна вестибюлей, разбиваются о стекло и погибают. Силуэты хищников помогут сохранить маленьким птицам жизнь.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московском метрополитене завершается установка новых бесшумных и удобных турникетов со стеклянными створками.

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