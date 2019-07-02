Нур-Султан, , 11:17 — REGNUM

Министерство обороны Казахстана инициировало служебное расследование по факту публикации в интернете видеоролика с режимного объекта в городе Арыси Туркестанской области. Об этом сообщили 2 июля в пресс-службе оборонного ведомства республики.

В министерстве прокомментировали содержание видеоролика, опубликованного в социальных сетях 1 июля 2019 года. В ведомстве уточнили, что боеприпасы, собранные во время очистки Арыси, не представляют опасности и находятся на специально охраняемой территории для последующей утилизации.

Факт публикации видеоролика с режимного объекта нарушает требования документов в области обеспечения режима безопасности, сообщили в министерстве обороны.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 июля председатель комитета по чрезвычайным ситуациям МВД республики Владимир Беккер заявил, что на восстановление Арыси потребуется около 20 млрд тенге ($52,6 млн).

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