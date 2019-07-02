Чердынь, Пермский край, 2 июля 2019, 11:55 — REGNUM
В Пермском крае с 1 июля не работает Чердынский краеведческий музей им. А.С. Пушкина. Об этом на своей странице в соцсети сообщило учреждение кульутры. В качестве аргумента названы технические причины. Однако в чем они заключаются, не поясняется.
Корреспонденту ИА REGNUM в краеведческом музее не смогли уточнить информацию о причинах закрытия музея. Сотрудники просили адресовать вопросы начальнику, однако на связь с ним на данный момент выйти так и не удалось.
СМИ информируют о том, что причиной остановки работы учреждения стало якобы сокращение штата. Так, по данным издания «Звезда», сокращение штата смотрителей зала краеведческого музея было произведено в соответствии с распоряжением главы района от 24 апреля 2019 года. Всего было уволено 14 сотрудников учреждения. Причиной для подписания данного постановления стал приказ президента РФ о доведение средней заработной платы работников культуры до необходимого уровня. Из-за нехватки персонала и отсутствия онлайн-касс работа в музее им. А. С. Пушкина пока приостановлена.
Как информирует ТК «Рифей-Пермь», согласно распоряжению главы района, было сокращено 14 ставок, в том числе 8,5 ставок смотрителей. При этом, в Чердынском музее смотрители попутно подрабатывали ещё кассирами и уборщицами. Таким образом, теперь в музее некому смотреть за залами и продавать билеты.
На вопрос пользователей соцсети Чердынский музей ответил, что учреждение закрыто, может быть, на два дня, а возможно до 9 июля.
Сложившуюся ситуацию прокомментировало министерство культуры Пермского края. Ведомство провело переговоры с директором музея Александром Мистрюковым и сделало запрос учредителю музея — администрации Чердынского муниципального района. Ответ за подписью главы администрации подтверждает, что вспомогательный персонал, обеспечивающий деятельность музея, выведен из штата. При этом никакой информации, как будет решаться вопрос с открытием музея для посетителей, учредитель не дает.
Добавим, Чердынский музей — один из старейших на Урале, основан в 1899 году. Собрание музея составляет более 110 тысяч единиц хранения и включает богатейшие коллекции: «Археология» (уникальные предметы Пермского звериного стиля и восточного серебра
В состав музея входят выставочный зал (основан в 1989 году и расположен здании бывшей женской гимназии), музей истории веры (основан в 2000 году и расположен в здании бывшей церкви Успения Пресвятой Богородицы), краеведческий музей (основан в 1899 году и размещается в здании бывшей уездной земской управы), центр памяти Михаила Романова в Ныробе.