Одинцово, Московская область, , 11:07 — REGNUM

В социальных сетях обсуждают видео о крысе, пробирающейся в квартиру подмосковного города Одинцово по ветвям дерева. Запись разместили 1 июля в группе «Типичное Одинцово».

На кадрах упитанное животное лезет по ветке дерева, растущего у жилого дома, вдоль оконной рамы и смотрит на оператора через стекло. В какой-то момент автор ролика не выдерживает и начинает барабанить по поверхности окна, однако крысу стук не пугает. В подписи указано, что один из грызунов сумел влезть в квартиру через форточку.

«Да они по всему городу. Последствия отвратительной работы администрации по организации вывоза мусора», — написал в комментариях Денис Осипов. Его сообщение оказалось среди лидеров по количеству лайков.

Другой пользователь добавил, что ещё одна причина — недобросовестная дератизация.

«По информации полученной от УК, дератизация проводится ежемесячно, в рамках заключенного договора. Дополнительно, будет проводиться дератизация контейнерных площадок ежемесячно в течение полугода», — ответил пользователь Дмитрий Хрусталёв, прикрепивший картинку «официальный ответ администрации Одинцовского городского округа».

Но других посетителей группы его ответ не убедил. Ему возразили, что акты выполненных работ по дератизации можно составлять, не выходя из кабинета. И если крысы бегают, они либо не травятся, либо их не травят.

В том, что территорию Одинцово обрабатывают от крыс, заверил и сотрудник пресс-службы администрации городского округа.

«У нас ежемесячно проводится дератизация контейнерных площадок, подвальных помещений, то есть мест, где потенциально скапливаются грызуны. Также администрация городского поселения Одинцово заключила контракт на дератизацию контейнерных площадок по 90 адресам», — заявил сотрудник администрации в комментарии порталу РИАМО, учредителем которого является главное управление по информационной политике Московской области.

На плохую дератизацию корреспонденту ИА REGNUM пожаловался житель подмосковного Красногорска, где крысы штурмуют новостройки возле лесных массивов в микрорайонах Опалиха, Чернево и «Изумрудные холмы». По его словам, животные прячутся в норах и подвалах домов, а ночью выходят на охоту. Они роятся не только возле мусорных контейнеров, например, их легко встретить возле продуктовых универсамов.