Нижневартовск, Югра, , 11:13 — REGNUM

В Фонде капремонта Югры опровергают домыслы, что причиной крупного пожара в доме по ул. Спортивная в Нижневартовске стал ремонт. Работы по капремонту на крыше не велись, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Фонде.

Отметим, что в некоторых СМИ появилась информация, что возгорание кровли в доме №5а по ул. Спортивная произошло вследствие работ по капитальному ремонту.

«В этом доме действительно в 2019 году запланирован капремонт системы теплоснабжения, канализации и фасада. Подрядная организация ООО «НТСМ», выигравшая торги, приступила к установке лесов. Работы начаты с противоположной от места возгорания стороны. Доступ на крышу дома у работников строительной организации отсутствовал, что подтвердила управляющая компания», — ответили в Фонде капитального ремонта Югры.

В Фонде добавляют, что с 2019 года в договоры с подрядчиками внесено требование об обязательном страховании строительно-монтажных рисков, а также постоянно проводятся инструктажи по противопожарной безопасности ведения ремонтных работ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар в доме №5а по адресу улица Спортивная, 5а произошёл в 17:32 по местному времени. В момент возгорания кровли в доме находились 66 человек. Всех вовремя эвакуировали. Пострадавших нет. Уничтоженная огнём площадь жилого дома составила 840 кв. метров. Истинные причины возгорания устанавливаются.

В 62-квартирном доме проживают 190 человек. Каждая семья, чьему жилому помещению и имуществу в пожаре был нанесён полный ущерб, получит единовременную материальную помощь из регионального бюджета в размере 300 тысяч рублей. Семьям, понёсшим частичный ущерб, будет направлено 150 тысяч рублей.

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