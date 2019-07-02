Москва, , 11:05 — REGNUM

За 25 лет жители России стали меньше верить в приметы, предсказания, колдовство и в паранормальные явления. Сильно потеряно доверие граждан к лечению гипнозом — 22% против 41% в 2015 году. и 63% в 1990 году. Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Граждане стали чаще сомневаться в эффективности спиритических сеансов — 13% против 16%. Снижается вера в существование НЛО — 20% против 25% в 2015 году.

Резко уменьшилась доля тех, кто верит в существование у некоторых людей способностей к колдовству и наведению порчи (с 48% в 2015-м до 31% в 2019-м).

Также граждане РФ меньше верят разным приметам — 33% (в 2015-м — 50%). Скептически относятся к паранормальным явлениям 25% опрошенных против 8% в 2015 году.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса, 88% граждан РФ никогда не посещали целителя или принимали участие в религиозном обряде исцеления. 89% никогда не медитировали.

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