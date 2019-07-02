Ирвайн, США, , 11:09 — REGNUM

Коллекционная карточная онлайн-игра Hearthstone получит новое дополнение под названием «Спасители Ульдума» 6 августа 2019 года. Об этом сообщалось на официальном сайте игры 1 июля.

«Спасители Ульдума» продолжат сюжетную линию прошлого дополнения «Возмездие теней». Представители Лиги ЗЛА (организация, состоящая из сюжетных боссов Hearthstone) отправятся в южную страну Ульдум, чтобы реализовать очередной коварный план. Игрокам предстоит объединится с Лигой исследователей и помешать злодеям.

С введением нового дополнения в игре появится ряд новых механик: перерождение, кары и задачи. Каждая из них будет влиять на ход боя и давать игрокам уникальные возможности для использования своих карт. Отдельно разработчики отмечают, что «Спасители Ульдума» добавят в игру 135 новых карт.

Ранее американская компания Blizzard Entertainment анонсировала запуск трёх масштабных дополнений для коллекционной карточной онлайн-игры Hearthstone. Сообщается, что все три контент-пака будут дополнять общую сюжетную линию, которая завершится к концу 2019 года. Первым вышедшим дополнением стало «Возмездие теней» — в нём антагонисты Hearthstone объединились в команду для того, чтобы украсть летающий город Даларан.

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