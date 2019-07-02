Додома, , 11:01 — REGNUM

Премьер-министр Танзании Кассим Маджалива призвал жителей страны продолжать принимать меры предосторожности против лихорадки Эбола, эпидемию которой переживает ДР Конго. Случаи болезни также были подтверждены в соседней Уганде, передает газета Mtanzania.

На 15 заседании парламента Маджалива заявил, что власти Танзании предпринимают чрезвычайные меры по противодействию распространению болезни.

«Лихорадка Эбола продолжает представлять серьезную опасность в ДР Конго, отдельные случаи болезни были зафиксированы в Уганде, мы все осознаем традиционные связи между нашими странами, с целью противодействия распространению Эболы из соседних стран правительство продолжает предпринимать срочные меры», — заявил премьер-министр.

«Я также призываю жителей Танзании самостоятельно предпринимать меры перед лицом опасности, которую представляет это заболевание», — добавил он.

Напомним, что текущая вспышка лихорадки Эбола в ДР Конго стала причиной смерти более 1500 человек.