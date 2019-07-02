Джакарта, , 10:48 — REGNUM

25−27 июля 2019 года в Джакарте (Индонезия) пройдут соревнования среди бариста, специалистов по приготовлению кофе, сообщает Antaranews.

«Как принимающая страна, мы рады приветствовать заявки более 60 бариста из стран-членов Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), которые впервые соберутся в Джакарте», — заявил председатель индонезийской ассоциации кофе на пресс-конференции, добавив, что это демонстрирует также динамику кофейной индустрии АСЕАН.

Ожидается, что в соревновании примут участие специалисты из Сингапура, Малайзии, Таиланда и Филиппин.

Известно, что победитель получит 10 000 долларов США или около 141,13 млн индонезийских рупий.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, индонезийские производители намерены увеличить объем экспорта индонезийского кофе в Египет.

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