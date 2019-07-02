Красногорск, , 11:24 — REGNUM

Централизованное водоснабжение в Московской области находится на должном уровне, заявил губернатор региона Андрей Воробьёв в ходе расширенного заседания правительства Подмосковья. Чиновник напомнил, что ранее в регионе был реализован крупный проект по обеспечению чистой питьевой водой восточные районы Подмосковья — Ногинск, Балашиху, Орехово-Зуево.

«Сегодня мы имеем право говорить, что все централизованное водоснабжение у нас на должном уровне. Мы мониторим через центр управления регионами качество воды, если где-то происходят сбои, они носят скорее технический характер», — отметил он.

Мнение губернатора разделили не все жители Подмосковья. Так, в комментариях к онлайн-трансляции заседания правительства люди написали о перебоях с водой в микрорайоне Красная горка в Люберцах. Кроме того, там из-за долгов перед управляющей компанией жители остались без горячей воды, а также периодически происходят сбои в работе котельного оборудования.

«Когда в Люберцах появится нормальная вода? Качество воды не соответствует нормам. Периодически из крана течет ржавая вода, фильтры забиваются. По жёсткости вода вообще никакая!» — написал пользователь Александр.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Москвы и Московской области подписали Соглашение о сотрудничестве в целях обеспечения жителей московского региона чистой питьевой водой. Ожидается, что к 2023 году суточный объём потребления воды подмосковных жителей должен увеличиться более чем в 1,5 раза — до 398 тыс. кубометров.

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