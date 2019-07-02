Петропавловск-Камчатский, 2 июля 2019, 10:43 — REGNUM
Школьник из камчатского города Елизово Павел Шпилевой стал победителем международного турнира юных математиков «Математика без границ», прошедшем в Болгарии, передает корреспондент ИА REGNUM
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Камчатку на международном турнире юных математиков представляла команда математической школы «Луч». В команду вошли ученики нескольких школ Елизовского района.
В копилке камчатской команды — одна золотая медаль, шесть серебряных и две бронзовых.
Церемония награждения победителей состоялась 30 июня.
Турнир «Математика без границ» проводится ежегодно, он предусматривает три отборочных тура и финал в Болгарии.
Как сообщало ИА REGNUM, школьники из Подмосковья могут представить РФ на международной олимпиаде World Robot Olympiad.