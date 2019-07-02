Оренбург, , 10:34 — REGNUM

В Оренбурге суд первой инстанции огласил приговор бывшей начальнице управления по охране памятников истории и культуры министерства культуры и внешних связей региона. Она признана виновной в злоупотреблении должностных полномочий и получении взятки, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Напомним, в 2017 году экс-чиновницу Марину Д. обвинили во взяточничестве. Сама женщина тогда пояснила, что в 2016 году строила сарай на дачном участке. Был дефицит кирпича. Через знакомого она смогла приобрести кирпич, но за свой счет, бюджетные деньги не тратились. Кроме того, в ходе следствия всплыла история с ремонтом крыши здания областного театра кукол в Оренбурге, которое является объектом культурного наследия. Бывший руководитель управления по охране памятников истории и культуры министертсва подчеркнула, что по данному случаю ранее прошли суды, они не усмотрели факта нарушения.

Стоит отметить, что начала судебного процесса за экс-чиновницу вступился депутат Заксобрания Оренбуржья Владимир Фролов. Он выразил мнение, что проблемы появились в связи с позицией Марины Д. относительно строительства нового здания УФСБ возле памятника федерального значения — в охранной зоне.

В свою очередь, прокурор утверждал, что Марина Д. заключила контракт с компанией, у которой была поддельная лицензия, необходимая для реставрации памятников культурного наследия. Согласно контрактам, компания «Импульс» занималась ремонтом памятника Ленину в сквере на Советской, пьедестала памятника Чкалову на набережной Урала и крыши здания областного театра кукол в Оренбурге, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

Гособвинение просило для экс-чиновницы наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима, а также штраф в 290 тыс. рублей и запрет на определенные должности на четыре года, сообщила корреспонденту ИА REGNUM представитель суда Камилла Якупова.

Ленинский районный суд Оренбурга назначил Марине Д. штраф в размере 600 тыс. рублей. Бывшей сотруднице регионального минкульта запрещено занимать должности в государственных и муниципальных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, организационно-распорядительных и административно-хозяйственных полномочий по сохранению объектов культурного наследия сроком на два с половиной года.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье депутат вступился за опальную экс-чиновницу