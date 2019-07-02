Москва, , 10:14 — REGNUM

Продюсер Бари Алибасов, переживший отравление едким веществом, сорвал съёмки шоу на Первом канале. Он не приехал на программу, где должен был пройти проверку на детекторе лжи, сообщает «Собеседник».

По словам зрителей массовки, студия программы «На самом деле» была полностью готова к съемкам. Прибыли сын Алибасова, его друзья и приглашенные эксперты. Авторы шоу намеревались выяснить, произошел ли несчастный случай с продюсером на самом деле.

«Планировалось снять разоблачение года», — рассказал изданию один из зрителей.

Участники съемок ждали около двух часов, однако Алибасов в студию не приехал, сославшись на плохое самочувствие и пообещав явиться в другой день. Отказ продюсера от съемок, предположительно, обернулся для телеканала потерей нескольких миллионов рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале июня Алибасов попал в больницу после того, как по ошибке выпил жидкость для прочистки труб. После лечения продюсера выписали из больницы, после чего появились версии, что несчастный случай был инсценировкой.

Читайте также:

Алибасов отказался от трансгендеров в составе группы «На-На» — Горжанкин

Пиар-директор Алибасова объяснил свои слова о «спектакле» с отравлением