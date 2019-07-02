Москва, , 09:57 — REGNUM

Сегодня, 2 июля, во многих странах в том числе и в России отмечается День собак. В это день хозяева дарят своим питомцам различные подарки, сообщается на портале мэра столицы.

Собака (cc)Alexis

По мнению московских ветеринаров, главный подарок собакам — это любовь и внимание владельцев животных. Ветеринары дали советы и напомнили о правилах содержания и ухода за собаками.

Каждый год собаку нужно вакцинировать от инфекционных заболеваний, правильно кормить, купать, стричь, а главное — больше играть с собакой, гладить и обнимать. Недопустимо жестокое обращение с животным.

На данную тему: Новая онлайн-услуга: запись к ветеринару для всех животных

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года на портале госуслуг mos.ru обновился сервис «Запись к ветеринарному врачу». Записать на приём к ветеринару могут владельцы любых домашних животных (птиц, рептилий, грызунов и т. д.). Ранее записаться на приём могли только владельцы кошек и собак.

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