Любляна, , 11:08 — REGNUM

Игроки экшен-проекта о средневековых боях Mordhau массово покидают игру из-за «токсичных и расистских высказываний» на официальном форуме. При этом разработчики не считают нужным как-то исправить сложившуюся ситуацию, сообщил портал PCGamer 1 июля.

Геймеры жалуются на агрессивное поведение других игроков в общем чате Mordhau и на официальном сайте. По их словам, одна из самых обсуждаемых тем на форуме называется «show your kniggas» (соединение слов knight и nigga), что оскорбляет чувства темнокожих игроков. Тем не менее, разработчики из студии Triternion «не считают название темы расистским или агрессивным».

Недавно в игре появилась возможность заглушать других геймеров в голосовом чате и настраивать блокировку определённых слов в текстовом чате. Создатель этой функции Майк Дерозье заявил, что разработчики Mordhau хотят «дать всю власть игрокам». По его мнению, представители Triternion не должны придерживаться какой-то официальной позиции относительно расистских и токсичных высказываний, иначе некоторые пользователи обвинят создателей игры в «навязывании цензуры».

Такого же подхода разработчики придерживаются и при блокировке геймеров. По словам одного из создателей Mordhau Эндрю Гича, команда Triternion «не пытается контролировать своих игроков слишком жёстко».

Напомним, Mordhau — это экшен-игра в поджанре hack and slash («руби и кромсай») от независимой словенской студии Triternion. Разработка и релиз проекта увенчались успехом благодаря сбору средств на краудфандинговой платформе Kickstarter (разработчикам удалось собрать около $300 тыс.). В Mordhau геймеры берут на себя управление средневековыми бойцами и сражаются как в командных битвах, так и в схватках один на один.

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